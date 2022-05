Abendflüge

Essay von Helen Macdonald aus dem gleichnamigen Band

Aus dem Englischen von Ulrike Kretschmer

Gelesen von Bettina Hoppe

Regie: Andrea Leclerque

Hanser Verlag 2021

Helen Macdonald beobachtet Mauersegler, die an verborgenen Orten nisten, in Hohlräumen unter Dachziegeln, in Öffnungen für Lüftungsschächte oder in Kirchtürmen. Im Gegensatz zu anderen Vögeln steigen Mauersegler nie auf den Boden herab, und auch wenn sie tief fliegen, sind sie so schnell, dass man nur ihre Umrisse sehen kann, bevor sie in die schwindelerregenden Höhen der atmosphärischen Grenzschicht aufsteigen. Ihren Steigflug nimmt die Autorin zum Anlass, darüber nachzudenken, wie man mit Schwierigkeiten umgehen und über sich selbst hinauswachsen kann.

