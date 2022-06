„ABC of Art, Botany and Cultivation”: Das schönste Buch aus aller Welt

„Uns reizt Minimalismus, der auf die essenziellen Elemente reduziert”, sagt Designer Sebastian Schmitt in SWR2 Kultur Aktuell. Schmitt ist Jurymitglied beim Preis „Die schönsten Bücher aus aller Welt“ der Stiftung Buchkunst. Grundsätzlich spielten viele Parameter in die Entscheidung hinein. Der Ersteindruck sei wichtig, zum Beispiel, dass gute Bilderstrecken in das Buch hineinziehen.

Die „Goldene Letter“, die von der Jury als höchste Auszeichnung vergeben wird, geht 2022 an die Publikation „On the Necessity of Gardening — An ABC of Art, Botany and Cultivation“ aus den Niederlanden. Gestaltet wurde das Buch von Bart de Baets. Insgesamt wurden in diesem Jahr an 14 Bücher undotierte Auszeichnungen verliehen. Seit 1963 werden die Preise in Leipzig vergeben.