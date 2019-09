„Eigentlich ist Bob Dylan schuld an der Gründung des Palmyra-Verlags“, sagt Verleger Georg Stein, der den Palmyra-Verlag vor 30 Jahren in Heidelberg gegründet hat. Er habe einfach 1987 ein Buch über eine Bob Dylan-Tournee machen wollen, so Stein. Und weil kein Verlag das Buch machen wollte, habe er eben selbst einen Verlag gegründet. Neben der Musik von Bob Dylan ist der Nahost-Konflikt ein Schwerpunkt im Palmyra-Verlag. „Ich war einige Jahre als Journalist in der Region, auch für den damaligen SDR und Die Zeit und den Stern, und wollte raus aus dem tagesaktuellen Geschäft“. Das „klassische Medium Buch“ biete einfach mehr Möglichkeiten, die Hintergründe eines komplexen Konflikts zu vermitteln, meint Georg Stein. mehr...