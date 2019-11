Bücher führen in andere Welten. Auch die Bücher in der heutigen Sendung. Zwei von ihnen fragen nach Gott und führen in eine streng reformierte niederländische Bauernfamilie sowie in die Zirkel amerikanischer Evangelikaler.

Eines sucht nach dem idealen Gesellschaftssystem und gerät dabei in die Fänge des sowjetischen Nachrichtendienstes.

Andere ergründen indianische Identität, erforschen den Hohen Norden und geben sich als ultimativer Schundroman. mehr...