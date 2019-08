Sechs neue Bücher – von schön bis schrecklich, von eng bis weit.

Wir beleuchten Familienlügen in Hessen und gehen wandern in der Schweiz. Wir erleben ein syrisches Wüstengefängnis und den Angriff eines kolossalen Wals im Pazifik. Wir werden gekündigt in Deutschland und züchten Bienen in der Ukraine – sechs Mal Horizonterweiterung.

Andreas Maier: "Die Familie"

Suhrkamp Verlag

ISBN: 978-3-518-42862-7

166 Seiten

20 Euro

(Rezension von Jörg Magenau)



Mark Twain: "In der Schweiz"

Aus dem amerikanischen Englisch von Ana-Maria Brock

Diogenes Verlag

ISDN: 978-3-257-60992-9

320 Seiten

12 Euro

(Kurzkritik von Katharina Borchardt)



Mustafa Khalifa: "Das Schneckenhaus"

Aus dem Arabischen von Larissa Bender

Weidle-Verlag

ISBN: 978-3938803929

312 Seiten

23 Euro

(Rezension von Dina Netz)



Owen Chase: "Tage des Grauens und der Verzweiflung"

(Der Band beinhaltet zudem den Text "Mocha Dick" von Jeremiah N. Reynolds.)

Herausgegeben und übersetzt von Michael Klein

Morio Verlag

ISBN: 978-3945424711

208 Seiten

20 Euro

(Gespräch mit dem Herausgeber Michael Klein)



Philipp Schönthaler: "Der Weg aller Wellen"

Verlag Matthes & Seitz

ISBN: 978-3-95757-772-6

272 Seiten

22 Euro

(Rezension von Ulrich Rüdenauer)



Andrej Kurkow: "Graue Bienen"

Aus dem Russischen von Johanna Marx und Sabine Grebing

Diogenes Verlag

ISBN: 978-3-257-07082-8

448 Seiten

24 Euro

(Rezension von Gisela Erbslöh) mehr...