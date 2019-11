Ein Klassiker des Coming of Age-Romans aus den Niederlanden der 1920er Jahre: In seinem autobiographisch grundierten Roman erzählt Theo Thijssen von dem Jungen Kees, der Ende des 19. Jahrhunderts in einfachen Verhältnisse in Amsterdam aufwächst, sich in Fantasiewelten träumt und nach dem Tod des Vaters die Verantwortung für die Familie übernehmen muss. Wie Thijssen Tod und Erwachsenwerden schildert, ist nie pathetisch und doch bewegend.

Rezension von Katharina Borchardt.



Aus dem Niederländischen von Rolf Erdorf

Wallstein Verlag

ISBN 978-3-8353-3558-5

432 Seiten

