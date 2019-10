Albert leidet an einer tödlichen Krankheit. Mit dieser Diagnose im Kopf fährt er in die Hütte am See. Er muss nachdenken, über Vergangenes und das, was noch bleibt. Jostein Gaarder erzählt eine verzweifelte und dennoch tröstliche Geschichte – Thomas Loibl liest sie ebenso ruhig wie tiefgründig.



Das Hörbuch ist beim Hörverlag erschienen (3 CD, Laufzeit: 2h 49), ISBN: 978-3-8445-3575-4 und kostet 16,- €,. mehr...