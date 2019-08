Der Berliner Soziologe Steffen Mau wuchs in den siebziger Jahren im Rostocker Neubauviertel Lütten Klein auf. Heute forscht er in Berlin über Lebensgefühl und Lebensrealität in Ostddeutschland – am Beispiel seiner Heimat. Denn statt blühender Landschaften prägen heute verrostende Industrieruinen das Stadtbild, sagt er in seinem Buch "Lütten Klein - Leben in der ostdeutschen Transformationsgesellschaft". In SWR2 fordert Steffen Mau mehr Förder- und Mobilitätsprogramme für Ostdeutschland: „Die gesamtdeutsche Integration ist eine Schicksalsfrage für die Bundesrepublik.“ mehr...