Die desolate Situation in Venezuela, der Terror des "Schwarzen September" in den 70er Jahren und die unbegleiteten Kinder an der amerikanischen Grenze - davon erzählen aktuelle Romane. Doch auch in Deutschland ist der Alltag kein Ponyhof, wie man bei Terézia Mora und Sibylle Lewitscharoff nachlesen kann. Und selbst die Mathematik erweist sich in ihrer Entwicklung als historisch und politisch beeinflusst.



Karina Sainz Borgo: "Nacht in Caracas"

Aus dem Spanischen von Susanne Lange

Verlag S. Fischer

ISBN 978-3-10-397461-4

224 Seiten

21 Euro

(Rezension von Eva Karnofsky)



Sherko Fatah: "Schwarzer September"

Luchterhand Literaturverlag

ISBN 978-3-630-87475-3

384 Seiten

22 Euro

(Gespräch mit dem Autor Sherko Fatah)



Valeria Luiselli: "Archiv der verlorenen Kinder"

Aus dem Englischen von Brigitte Jakobeit

Antje Kunstmann Verlag

ISBN 978-3-95614-314-4

432 Seiten

25 Euro

(Rezension von Margrit Irgang)



Terézia Mora: "Auf dem Seil"

Luchterhand Literaturverlag

ISBN 978-3-630-87497-5

368 Seiten

24 Euro

(Rezension von Ulrich Rüdenauer)



Wolfgang Blum: "Eine kurze Geschichte der Mathematik"

Theiss-Verlag

ISBN 978-3-8062-3877-8

200 Seiten

20 Euro

(Kurzkritik von Katharina Borchardt)



Sibylle Lewitscharoff: "Von oben"

Suhrkamp-Verlag

ISBN 978-3-518-42893-1

240 Seiten

24 Euro

(Rezension von Wolfgang Schneider) mehr...