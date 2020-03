Die Absage der Leipziger Buchmesse ist angesichts der aktuellen Gefährdungslage durch das grassierende Coronavirus eine vernünftige Entscheidung, findet SWR2 Literaturredakteur Carsten Otte in seinem Kommentar.

Corona-Verdachtsfall bei der Messe hätte Chaos zur Folge gehabt

Man stelle sich nur einmal das Chaos vor, wenn während der Messezeit nur ein einziger Verdachtsfall in einer Messehalle ausgemacht worden wäre. Quarantäne für zigtausend Menschen?

So surreal diese Vorstellung zunächst erscheinen mag, das Bedrohungsszenario erinnert uns tatsächlich daran, dass die düsteren Geschichten, die wir in manchen Romanen lesen, gar nicht so weit weg sind von der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Viele Großveranstaltungen werden derzeit abgesagt, einige hingegen nicht. Das mag widersprüchlich erscheinen, zeigt aber auch, dass die Entscheidungslage eben doch unterschiedlich sein kann. Die Verantwortlichen in Leipzig haben in den vergangenen Tagen vor allem mit Durchhalteparolen auf die Forderungen reagiert, die Messe rechtzeitig abzusagen: Man habe eine Task-Force eingerichtet, die Hallen würden ganz besonders intensiv gereinigt und desinfiziert werden. Das klang weniger nach seriösem Krisenmanagement als vielmehr nach skurriler Parallelwelt in einer Thriller-Groteske.

Wer kommt für die bereits entstandenen Kosten auf?

Eher sachorientiert sind nun die Diskussionen in der Buchbranche, die einen wirtschaftlichen Schaden befürchtet. Wer kommt für die bereits entstandenen Kosten auf? Auch der kulturelle Verlust ist nicht so leicht auszugleichen. Werden auch die Buchpreise, die auf der Leipziger Messe traditionell verliehen werden, in diesem Jahr gestrichen? Manches Messegespräch kann in ein Radiostudio verlegt werden. Die meisten Veranstaltungen aber werden ausfallen. Büchermenschen verlieren in diesem Jahr eine große Bühne. Das ist schade, aber schlimmer wäre es gewesen, wenn man an der Veranstaltung trotzig festgehalten hätte.

So aber können sich alle Beteiligten mal grundsätzliche Gedanken machen über Sinn und Zweck des Konzepts Buchmesse. Brauchen wir derlei Veranstaltungen, die immer weniger mit Buchkultur und immer mehr mit dem Buchgeschäft zu tun haben, also mit Verlagsreklame und Selbstinszenierung der Autorinnen und Autoren? Was bieten diese medial aufgebauschten Zusammenkünfte in digitalen Zeiten dem lesenden Publikum? Für die Buchbranche das beruhigende Gefühl, dass es sie immer noch gibt, dass es Spaß macht, miteinander zu feiern. Verlagsprogramme werden per Mail verschickt, das klassische Informationsgespräch über die Bücher der nächsten Saison wird ohnehin immer seltener. Die Lesungen können im kleineren Rahmen immer noch stattfinden.

Absage der Leipziger Buchmesse: Das literarische Leben löst sich nicht auf

Mit der Absage der Leipziger Buchmesse löst sich keineswegs das literarische Leben auf. Gute Romane, gelungene Lyrik, informative Sachbücher bieten gerade in diesen verwirrenden Zeiten die Möglichkeit zur Orientierung, zur Reflexion, man könnte auch sagen: einen virenfreien Lektüregenuss.