Es gibt wohl keinen deutschen Sportler außerhalb des Fußballs, der es so weit gebracht hat wie der Basketballer Dirk Nowitzki. Er war eine tragende Säule der NBA-Meistermannschaft der Dallas Mavericks von 2011. In seiner texanischen Wahlheimat ist er unheimlich populär. In Dallas wurde kürzlich eine Straße nach ihm benannt. Auch in Deutschland hat Dirk Nowitzki zahlreiche Fans. Viele davon waren in Frankfurt, als Thomas Pletzinger seine Nowitzki-Biografie „the Great Nowitzki“ vorgestellt hat. mehr...