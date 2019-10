400 Ikone aus der Geschichte des Möbeldesigns im Vitra Design Museum - interpretiert von Comiczeichnern. Die Ausstellung „Living in a Box. Design und Comics“ zeigt, wie Comiczeichner seit Jahrzehnten besondere Möbelstücke in ihren Comics platzieren – Stühle, Sessel und Lampen. Eine Ausstellung in Weil am Rhein bei Basel über das, was Möbeldesign über die Besitzer der Möbel verrät. mehr...