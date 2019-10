per Mail teilen

„Die Hoffnung und der Wolf”: Ex-Tatort-Kommissar Andreas Hoppe hat ein Buch geschrieben über die Faszination und Furcht nach der Rückkehr der Wölfe!

Kaum ein Tier ist so mystisch und archaisch aufgeladen wie der Wolf. Im Märchen frisst er unschuldige Kinder, durch Filme geistert er als gruseliger Werwolf - Angst und Faszination zugleich. Im Zoo oder in Wildgehegen sind Wölfe die Publikumsmagneten. In der freien Wildbahn aber, da herrscht Angst.

Andreas Hoppe gibt „Nachhilfe-Unterricht” in Sachen Wolf

Seit dem Jahr 2000 ist der Wolf ganz real in unsere Breiten zurückgekehrt. Auch im Schwarzwald leben Wölfe. Aber wie umgehen mit Wölfen? Der Schauspieler Andreas Hoppe - hierzulande bestens bekannt als langjähriger SWR-Tatort-Kommissar Kopper - gibt jetzt sozusagen „Nachhilfe-Unterricht“ in Sachen Wolf:

Er hat ein Buch geschrieben - „Die Hoffnung und der Wolf“. Ein leidenschaftliches Plädoyer für einen fairen Umgang mit Wölfen. Kunscht! hat den ehrenamtlichen Wolfs-Botschafter getroffen...

Andreas Hoppe und sein Buch „Die Hoffnung und der Wolf” (c) Frederking & Thaler / Porträt (c) Philipp von Recklinghausen/lux