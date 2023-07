90 Jahre Brigitte Reimann: Mehr als nur DDR Biografien

per Mail teilen

Ihre Geschichten bringen die Konflikte und Widersprüche der DDR auf den Punkt

„Brigitte Reimann hat die Geschichten dieses Landes auf besondere Weise erzählt“, sagt Carsten Gansel, Biograf der DDR-Schriftstellerin anlässlich ihres des 90. Geburtstags am 21. Juli 2023. Gansel betont, dass Reimanns Geschichten die Konflikte und Widersprüche der DDR eindringlich auf den Punkt brachten.

Ihr Roman "Franziska Linkerhand" erfreute sich sowohl in der DDR als auch in der Bundesrepublik großer Beliebtheit. Trotz ihres frühen Todes 1973 geriet Reimann zunächst in Vergessenheit, doch ihre Texte gewinnen heute durch ihre Vielschichtigkeit und Aktualität internationale Anerkennung.

Reimann thematisierte die Konkurrenz zwischen BRD und DDR

Ein zentraler Aspekt von Brigitte Reimanns Schreiben sei ihre intensive Identifikation mit dem Sozialismus und der DDR gewesen, so Gansel. Als Teil des Bitterfelder Wegs arbeitete sie eng mit Arbeitern zusammen und thematisierte die Konkurrenz zwischen BRD und DDR in ihren Erzählungen. In ihren Texten vereint sie die Ideale ihrer Zeit mit einer klaren kritischen Haltung.

Ihre Romane fanden große Resonanz bei Lesern in der DDR

Gansel betont, dass Reimanns Werke auch heute neu und anders gelesen werden könnten, da sie sowohl die damaligen Ideale widerspiegelten als auch Konfliktfelder offen benennen würden.

Reimann sei überzeugt gewesen, dass ihre Kunst eine Rolle in der sozialistischen Gesellschaft spielen könne, so Gansel, und ihre Romane hätten große Resonanz bei den Lesern in der DDR gefunden.

Carolin Würfel – Drei Frauen träumten vom Sozialismus. Maxie Wander, Brigitte Reimann, Christa Wolf

Reimann löste mit ihren Büchern Diskussionen über den Sozialismus aus

Trotz der teilweise strengen Zensur wurden ihre Werke rezipiert und lösten Diskussionen über den Sozialismus aus. „Ihre Literatur lässt sich nicht einfach in Kategorien presse“, findet Gansel.

Reimann habe Geschichten erzählt, die sich mit Gleichberechtigung, Emanzipation und Zivilcourage befassten und bis heute international Beachtung fänden. Die Bedeutung ihrer Erzählungen gehe über persönliche Aspekte hinaus und verdiene eine differenzierte Auseinandersetzung mit der DDR-Geschichte, ist Gansel überzeugt.