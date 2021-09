60 Jahre Perry Rhodan: Galaktischer Held auf Friedensmission

Am 8. September vor 60 Jahren erschien das erste Heft der Science-Fiction-Serie mit Perry Rhodan, dem Weltraumpionier und Kämpfer für den intergalaktischen Frieden. ,,1961 war die Sehnsucht in Mitteleuropa groß nach eskapistischer Literatur, mit dem Grundgedanken, die Menschheit friedlich zu vereinen", sagt Klaus Frick, Chefredakteur der Rhodan-Serie. Denn : ,,Kurz zuvor begann der Mauerbau und Deutschland lag zum Teil noch in Trümmern. 1961 setzten sich zwei Autoren hin und erzählten davon, dass jemand die Menschheit friedlich vereinigt, das muss für den Leser damals ein positiver Schlag gewesen sein".

Sogar die Wissenschaft interessiere sich für die Rhodan-Serie, denn man könne mit ihr die Geschichte der Bundesrepublik erzählen, so Frick weiter. ,,Die Serie hat immer das aufgegriffen, was rund um sie los war : In den 60ern den kalten Krieg, in den 70ern wurde die Serie fast schon esoterisch, in den 80ern kamen die Umweltthemen ganz groß raus".

Die Leser kämen aus der Mitte der Gesellschaft, so Frick. Im Schnitt ist der Perry-Rhodan-Leser um die 50 Jahre alt, zu 80 % männlich und oft mit einem technisch-wissenschaftlichen Hintergrund. Die Reihe erscheint bis jetzt wöchentlich.