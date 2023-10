37. Freiburger Literaturgespräch – Alle meine Geister

40 Jahre Peter-Huchel-Preis

Mit Marcel Beyer, Marion Poschmann, Raoul Schrott und Judith Zander

Moderation: Insa Wilke

(Veranstaltung vom Literaturhaus Freiburg und dem SWR vom 12. November 2023 im Schlossbergsaal, SWR Studio Freiburg)

Als 40. Preisträgerin des Peter-Huchel-Preises wurde Judith Zander 2023 für die Liebes- und Naturgedichte in ihrem Band "im ländchen sommer im winter zur see" (dtv, 2022) ausgezeichnet. Marcel Beyer unternimmt in seinem prämierten "Dämonenräumdienst" (Suhrkamp, 2020) "Abenteuerexpeditionen in vertrautes Gelände, das plötzlich fremd und unheimlich erscheint", so die Jury. "Geistersehen" (Suhrkamp, 2010) von Marion Poschmann wiederum spannt einen eindrucksvollen Bogen von den Kindheitslandschaften ihrer Heimat im Ruhrgebiet bis zu Kräuterbüchern des Mittelalters und bildender Kunst. Raoul Schrotts preisgekrönter Band "Tropen. Über das Erhabene" (Hanser, 1998) vermischt Wahrnehmung und Wissen zu einem Dritten: Poesie, die einem das Staunen lehre, so Laudatorin Ilma Rakusa.