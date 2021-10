In seinem neuen Familienroman „Crossroads“ kehrt Jonathan Franzen in die Zeit seiner Kindheit zurück. Er erinnert sich daran, wie er als Nerd in der Jugendgruppe einer christlichen Gemeinde im Mittleren Westen der USA besonders die Nähe von Mädchen genoss. „Crossroads“ heißt eine ähnliche Jugendgruppe in Franzens gleichnamigen neuen Roman über die Familie eines Pastors in einem fiktiven Vorort von Chicago in den frühen 70ern. Russ Hildebrandt, Pastor einer protestantischen Gemeinde, hat keinen Draht mehr zu den Jugendlichen und leidet darunter, dass der Leiter von „Crossroads“, der eine Art Gruppentherapie macht, wie ein Magnet neue Mitglieder anzieht. Es ist ein atemberaubend gut geschriebener Familienroman über Moral, Religion und Vergebung. mehr...