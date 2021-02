„Ich war endlich frei" jubelte Georges Simenon, als er die letzten Sätze geschrieben hatte. Der Erfinder von Kommissar Maigret war fast 70 Jahre alt und hinterließ ein Riesen-Œuvre.

Simenon schrieb 1929 auf einem Hausboot in Holland seinen ersten Maigret und 43 Jahre später am Genfer See seinen letzten. In seinen Reisepass ließ er "sans profession" eintragen: ohne Beruf. Er verfasste zwar noch einige autobiographische Werke, aber der obsessiven Schreibwut hatte er abgeschworen.

Ich werde andauernd von Gewissensbissen geplagt, Maigret völlig fallengelassen zu haben! Es ist fast so, als habe man einen Freund verlassen, ohne ihm die Hand zu drücken. Georges Simenon

