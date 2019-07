lesenswert lesenswert Quartett mit Denis Scheck

Antonín Dvořák:

Slawische Tänze für Orchester op. 72

Chamber Orchestra of Europe

Leitung: Nikolaus Harnoncourt

Joaquin Turina:

Cinco danzas gitanas op. 55, bearbeitet für Flöte, Oboe, Klarinette, Horn und Fagott

Azahar Ensemble

Johannes Brahms:

Zigeunerlieder für Singstimme und Klavier op. 103

Anne Sofie von Otter (Mezzosopran)

Bengt Forsberg (Klavier)

Fritz Kreisler:

Zigeuner-Capriccio

Vilde Frang (Violine)

José Gallardo (Klavier)

Maurice Ravel:

"Tzigane", Rapsodie de concert für Violine und und Luthéal

Patricia Kopatchinskaja (Violine)

Viktor Kopatchinsky (Cimbalom)

Johannes Brahms:

4 Zigeunerlieder für 4 Singstimmen und Klavier op. 112

Kammerchor Stuttgart

Christof Roos (Klavier)

Leitung: Frieder Bernius

Pablo de Sarasate:

Fantaisie de concert sur les motifs de l'opéra Carmen für Violine und Klavier op. 25 "Carmen-Fantasie"

Volker Reinhold (Violine)

Ralph Zedler (Klavier)

Traditionelle Musik der Zigeuner, Ungarn und Rumänen

für Klarinette, 2 Violinen, Cymbal und Kontrabass

Géza Hosszu-Legocky and The Five DeVils