Zwischen Maskenpflicht im Kino und #cottagecore im Netz | 27.5.2021

Die Kulturseiten der Zeitungen scheint heute vor allem eine Frage zu beschäftigen: Als was für Menschen gehen wir aus der Corona-Zeit heraus? Die Zeit fragt, ob wir denn nicht schon längst zu vereinsamten Bewohnern der digitalen Welt geworden sind.

Vielleicht sind wir schon verloren in einer Instagram-Landidylle, wie sie der Trend #cottagecore feiert?

Der #cottagecore-Trend: Landhaus extrem

Menschen, die Brot backen, auf der Wiese liegen und lesen oder Blumenkränze binden: Diese inszenierte Landidylle findet man auf Instagram unter dem Hashtag #cottagecore. Der Tagesspiegel erklärt: „Das Wort ist eine Mischung aus Landhaus und Hardcore, Landhaus extrem sozusagen.“

Die Fotos „glorifizieren das einfache Leben“, die Menschen darauf „machen es sich draußen heimelig.“ Präsentiert werde eine Rundum-Ästhetik, die ein Lebensgefühl, einen „Vibe“ ausstrahle. Mehr als drei Millionen Fotos wurden unter dem Hashtag auf Instagram geteilt. Damit erlebt Cottagecore in der Pandemie einen Boom.

Oder gehen wir dann doch ins Kino?

Das Unglück der Kinobetreiber*innen:

Die Süddeutsche Zeitung hat mit Kinobetreiber*innen gesprochen und die sind unglücklich mit den Corona-Auflagen:

Das Problem fasst Christian Bräuer, Kinobetreiber und Vorstandsvorsitzender der Gilde deutscher Filmkunsttheater in der SZ so zusammen: „Kino mit Mindestabstand, plus Maske, plus Test, ohne Verzehr – das ist nicht wirtschaftlich.“ Unter diesen Bedingungen könne man sein Kino eigentlich auch zu lassen.

„Deshalb plant sein Verband, gemeinsam mit vier anderen Kino-und Verleihverbänden, die bundesweit einheitliche Wiedereröffnung der deutschen Kinos zum 1. Juli.“ Denn neue Filme werde es erst geben, wenn alle Kinos wieder spielen.

Damit sich das lohnt, fordern Bräuer und seine Kollegen unter anderem, dass die Besucher am Platz keine FFP2-Maske tragen müssen und Essen und Getränke verzehren dürfen. Außerdem wollen sie mehr Zuschauer in ihre Säle lassen dürfen. Dazu sei man im Gespräch mit der Bundesregierung.