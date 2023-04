Zwischen Mahlwerk und Mühlbach – Menschen und ihre Mühlen

Von Julia Illmer

Der Schwäbische Wald ist für seine Jahrhunderte alten Mühlen bekannt. In vielen leben und arbeiten auch heute noch Menschen. Familie Meyer verarbeitet in der Voggenbergmühle seit Generationen Getreide. Ihre Mühle ist eine der letzten in der Region, die noch in Betrieb ist. Beate Kohler und ihr Mann Stephan Heimerl leben erst seit einigen Jahren in der Meuschenmühle. Sie ist der perfekte Ort für die beiden Wasserbauingenieure, die das Mühlrad erneuert haben und nun mit der Wasserkraft Strom erzeugen.