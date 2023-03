Zwischen Kuscheln und Lästern: Schwestern

Sonntagsfeuilleton mit Georg Brand.

Beste Freundinnen, Rivalinnen, Nervensägen und für immer mit uns verbunden: Schwestern prägen uns. Die Beziehung zu ihnen begleitet uns ein Leben lang. Auch, wenn der Kontakt nicht mehr besteht, wirkt das familiäre Band weiter. Manchmal im positiven Sinne- dann haben wir das Glück, in der Schwester eine Vertraute fürs Leben zu haben. Manchmal überwiegen Neid und Konkurrenzdenken - dann leiden wir unter der Beziehung.



Die Schwestern Cordula und Barbara Ziebell beraten als Coachs vor allem Frauen, die dieses Leiden überwinden bzw. ihre Schwesternbeziehungen verbessern wollen. Beide sind Gast in der SWR2 Matinee zum Thema "Schwestern". Wie eine Schwesternschaft beflügeln kann, zeigen die Beispiele von "Schwesterhochfünf", einem Vokalensemble aus Bamberg. Oder die berühmten "Jacob Sisters", die erste Girlgroup der deutschsprachigen Unterhaltungsmusik. Ihr Markenzeichen: weißgelockte Pudel, die die vier Schwestern bei ihren Tourneen in den 60er und 70er Jahren begleiteten.



Schwestern berühmter Frauen standen und stehen oft in deren Schatten, so wie die Malerin Vanessa Bell, Schwester der viel bekannteren Schriftstellerin Virginia Woolf. Schwestern als Sujet von bildenden Künstlern sind rar, aber sie erzählen immer auch viel von der Zeit, in der sie entstanden. Was eine benediktinische Ordensschwester zum Thema "Frauen in der katholischen Kirche" zu sagen hat, erfahren Sie auch in der SWR2 Matinee. Ebenso die Geschichte von "Olympic" und "Britannic", den schönen Schwesternschiffen der "Titanic". Und zum Schluss erzählt die SWR2 Matinee eine Schwesterngeschichte von zu viel Nähe.



Gesprächspartnerinnen der Sendung sind die Coachs Cordula und Barbara Ziebell, die Leiterin der Kunsthalle Tübingen Nicole Fritz und die benediktinische Ordensschwester Philippa Rath.



Redaktion: Astrid Tauch

Musik: Almut Ochsmann