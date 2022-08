Mit zwiespältigen Gefühlen starte er in die Bundesligasaison, sagt Rainer Moritz, Direktor des Literaturhaus Hamburg und ehemaliger Fußball-Schiedsrichter. „Die Klage darüber, dass alles immer enger wird, immer kommerzialisierter, immer ausgerichtet wird danach, wo das meiste Geld ist, diese Klage kenne ich seit einem Vierteljahhundert.“ „Reclaim the game – holt euch das Spiel zurück“ sei vor vielen Jahren ein Slogan gewesen.

Aber dieses Jahr sei es extrem mit vielen „Englischen Wochen“: „Wer in der Nationalmannschaft spielt, in der Champions League, diese Spieler, die dort aktiv sind, die international aktiv sind, die haben ständig Spiele, die werden verletzt sein. Das heißt, es wird viele Ausfälle geben in den nächsten Wochen.“ mehr...