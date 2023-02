Der Name Georg Büchners ist bekannt, vielleicht auch noch der seines Freundes Ludwig Weidig. An ihn erinnert ein Ehrengrab auf dem Alten Friedhof in Darmstadt. Doch die Erinnerung an andere Protagonisten der deutschen Demokratiebewegung wird nicht gepflegt: Der Grabstein des letzten Präsidenten der Deutschen Nationalversammlung, Theodor Reh, verfällt.

Erste demokratische Bewegung in deutschen Landen: Am 18. Mai 1848 trat erstmals in der Frankfurter Pauslkirche die Frankfurter Nationalversammlung zusammen. IMAGO Schöning Brüchige Erinnerungskultur im Südwesten Eine Theateraktion vor wenigen Tagen an den Resten der Gefängnismauer in Darmstadt: Der Schauspieler Christian Suhr von der Büchnerbühne im südhessischen Riedstadt spielt Ludwig Weidig. Der Theologe und Freund Georg Büchners muss sich wenige Jahre vor der Revolution von 1848/49 vor dem hessischen Großherzog Ludwig für seine Pläne rechtfertigen, im Großherzogtum, zu dem damals auch Mainz und Rheinhessen gehören, eine Verfassung einführen zu wollen. „Ich meinte, eine Revolution wie die französische habe ihren Sinn nicht erreicht, wenn über 30 Jahre nach ihrer Proklamation in den meisten Staaten die Menschenrechte nicht gewahrt sind.“ Wenig später wird Weidig verhaftet und er stirbt im Darmstädter Gefängnis nach Folterqualen. Sein Grab liegt Luftlinie nur etwas mehr als einen Kilometer südlich, auf dem Alten Friedhof in Darmstadt. Es ist gepflegt, zurecht ein sogenanntes „Ehrengrab“ der Stadt. Im 19. Jahrhundert Pilgerstädte der Paulskirchen-Anhänger: Das Grab von Ludwig Friedrich Weidig auf dem Alten Friedhof in Darmstadt. IMAGO H. Tschanz-Hofmann Von den Nachfahren vernachlässigt: Das Grab von Paulskirchen-Präsident Theodor Reh „Aber letztendlich – auch das dürfen wir nicht vergessen, sind Büchner und Weidig in der allgemeinen bürgerlichen Gesellschaft nicht anerkannt gewesen“, sagt Udo Steinbeck. „Auch das muss man ganz klar sagen, dass alles Revolutionäre einen Hauch von Unfrieden, Anarchie, Zerstörung hatte, die alte Ordnung in Frage gestellt hat.“ Der Darmstädter Lokalhistoriker führt seit langem zu den Gräbern der Revolutionäre von 1848/49. Auch zum sehr schief stehenden Grabstein von Theodor Reh, dem letzten Präsidenten der Deutschen Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche von 1848 und 1849. Das Darmstädter Grab Rehs, der mit der Weidig-Schwester Caroline verheiratet war, ist bis heute kein Ehrengrab. Die Lettern seines Namens auf dem schiefen Grabstein blättern ab, weil sich die heutigen Nachfahren offenbar nicht mehr um die Grabstätte kümmern. Der Grabstein des letzten Präsidenten der Deutschen Nationalversammlung, Theodor Reh, verfällt. SWR Ludger Fittkau Theodor Reh: Ahne der sozialdemokratischen Bewegung Der letzte Paulskirchen-Präsident Theodor Reh floh im Frühsommer 1849 mit einem Teil der Abgeordneten vor den heranrückenden preußischen Truppen von Frankfurt nach Stuttgart. Im Halbmondsaal der Ständekammer des württembergischen Landtagsgebäudes berief er vom 6. bis 18. Juni 1849 noch einmal das sogenannte „Rumpfparlament“ ein. Es war das letzte und vergebliche Aufbäumen gegen die Konter-Revolution. Rehs Grab in Darmstadt verfällt gerade, obwohl es neben Weidig noch weitere berühmte Verwandte in seiner Familie gibt. „Die Tochter hat Wilhelm Liebknecht geheiratet“, erläutert Friedhofsführer Steinbeck, „also einen der Gründerväter der Sozialdemokratie. Und wenn man natürlich weiß, wer Wilhelm Liebknecht war, dann weiß man auch, wie sein Sohn hieß: nämlich der Karl, der wiederum Gründer der KPD war.“ Mit wenig Erfolg, wie man kurz vor dem 175-jährigen Jubiläum der Paulskirchenversammlung im Mai sieht. Weil das Reh-Grab noch in Privatbesitz sei, könne die Stadtverwaltung nicht eingreifen, heißt es auf Nachfrage des SWR. Wichtige Figur der Deutschen Revolution: der letzte Paulskirchen-Präsident Theodor Reh. IMAGO H. Tschanz-Hofmann Aktive Arbeit gegen das Andenken Büchners in seinem Geburtsort Doch nicht nur Nachlässigkeit kann Gedenken verhindern, sondern auch politische Haltung: Im südhessischen Riedstadt-Goddelau hatten sich Teile der Bürgerschaft noch vor einigen Jahrzehnten aktiv dagegen gewehrt, das Geburtshaus Georg Büchners zur Gedenkstätte auszubauen. Der heutige Museumsleiter Peter Brunner sieht das als Ansporn: „Sie können ‚Friede den Hütten, Krieg den Palästen‘ bis heute über jedes besetzte Haus schreiben. Und natürlich verletzt das auch den einen oder anderen, ruft zu Widerspruch auf. Das ist völlig in Ordnung!“