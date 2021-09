Wenn Jens Balzer über Popmusik schreibt, macht er das mit einem offenen Blick, der weit über den Track, das Album, den Star hinausgeht. Die psychologischen, sozialen, politischen Gegebenheiten, in denen ein Song wirkt, denkt und erzählt er immer mit.

1969 geboren ist er als Autor und Kolumnist u.a. für Rolling Stone, Die Zeit und verschiedene Radiosender zu einem der profiliertesten Pop-Chronisten geworden. Bücher hat er z.B. über "Pop und Populismus" geschrieben sowie über die 1970er Jahre.

Neu erschienen ist "High Energy - Die Achtziger: Das pulsierende Jahrzehnt", in dem er überraschend viele Parallelen zu den Fragen unserer Zeit entdeckt.

Jens Balzre: High Energy: Die Achtziger - das pulsierende Jahrzehnt Pressestelle ‎Rowohlt Berlin High Energy Die Achtziger - das pulsierende Jahrzehnt Autor Jens Balzer Genre: Musik Verlag: Rowohlt, 28,- Euro ISBN: 978-3737101141

Musiktitel

Right on target

Paul Parker



Apokalypse

Die Fehlfarben

CD: Monarchie und Alltag



Running up that hill

Kate Bush

CD: The history of Pop: 1984-1986



Slave to the rhythm

Grace Jones

CD: The Island Story



1999

Prince

CD: 4ever