Franziska Brandmann, Vorsitzende der Jungen Liberalen, sieht die Ampel-Koalition für die Zukunft gut aufgestellt. Im SWR-Tagesgespräch sagte sie, Bilder und Statements der Koalitionsklausur in Meseberg zeigten, dass da einiges geeint wurde. Sorge macht der JuLi-Vorsitzenden allerdings, "dass es nicht immer gelingt, Themen so zu kommunizieren, dass sie für alle auch verständlich sind". Als Beispiel nannte sie die Haltung der FDP beim Aus für Verbrenner-Motoren in Europa. Bundesverkehrsminister Wissing habe in einigen Fragen Schwierigkeiten bei der Kommunikation, so Brandmann. Es müsse einfach mehr erklärt werden, zum Beispiel, dass man in Zukunft auch mit klimafreundlichen, synthetischen Kraftstoffen fahren könne. "Dann kann ja niemand von Bremsen oder Blockieren sprechen". Hören Sie im Interview auch, was Brandmann der FDP für die kommenden Wahlen ans Herz legt.