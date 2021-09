Zusammenarbeiten – Lebst du noch oder schaltest du schon?

„Der Starke ist am mächtigsten allein“, heißt es in Schillers Wilhelm Tell. Dagegen idealisiert die moderne Arbeitswelt die Kraft des „Teams“. Aber der massenhafte Rückzug ins Homeoffice hat gewohnte Führungs- und Rollenmuster verändert. Wird das „digitalisierte Team“ die Pandemie überdauern? Wie wollen wir in Zukunft zusammenarbeiten? Und wer darf darüber entscheiden? Eine Diskussion zu den 21. Internationalen Schillertagen am Nationaltheater Mannheim. Sina Rosenkranz diskutiert mit Prof. Dr. Bettina Kohlrausch - Soziologin, Hans-Böckler-Stiftung, Dr. Josephine Hofmann - Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, Dr. Oliver Stettes - Arbeitsmarktexperte beim Institut der deutschen Wirtschaft