Zum Tod von Barrett Strong und dem internationalen polnischen Theaterfestival Boska Komedia | 31.1.2023

Barrett Strong spülte dem Detroiter Label Motown als einer der ersten Millionen Dollar in die Kassen, unvergessen jedoch bleiben seine Erfolge als weltbekannter Songwriter und Mitglied in der Hall of Fame. Nun ist Barrett Strong mit 81 Jahren gestorben. Zudem in unserer Kulturmedienschau ein Report des künstlerischen Leiters der Internationalen Schillertage am Nationaltheater Mannheim Christian Holtzhauer über die polnische Theaterszene und das internationale Theaterfestival Boska Komedia in Krakau