Was bewirkt ein Krieg seelisch bei denen, die ihn kämpfen? In seinem berühmten Antikriegsroman schilderte Erich Maria Remarque 1929 das Schicksal einer verlorenen Generation, die von der Schulbank weg in die Schützengräben des Ersten Weltkriegs geschickt wurde. Jetzt zeigt eine Netflix-Neuverfilmung das Grauen an der Front – und erinnert mit Wucht an den Krieg in der Ukraine. Was macht ein Krieg mit Menschen, die ihm ausgeliefert sind, und die mit dem Erlebten weiterleben müssen? Wie zeitlos, wie aktuell ist Remarques Roman? Gregor Papsch diskutiert mit Prof. Dr. Sabina Becker - Literaturwissenschaftlerin, Universität Freiburg, Claudia Junk - Erich Maria Remarque-Friedenszentrum, Universität Osnabrück, Prof. Dr. Jörn Leonhard - Historiker, Universität Freiburg mehr...