Bei den neuerlichen Parlamentswahlen in Israel gebe es keine Partei, die den Sieg des Likud, der Partei von Benjamin Netanjahu, gefährden könne, meint der Historiker Moshe Zimmermann in SWR2. „Es gibt für Netanjahu viele Möglichkeiten, eine neue Regierung zu bilden, und am Ende wird er es schaffen“, so Zimmermann.

Der Regierungschef habe sich dabei erfolgreich als Vater des Impferfolgs in Israel inszeniert. Entscheidend für seine Wahlaussichten aber sei die große strukturelle Mehrheit im rechten Parteienspektrum, die letztlich dafür sorge, dass ohne den Likud keine neue Regierung gebildet werden könne. Die landesweiten Proteste gegen Netanjahu wegen Korruptionsvorwürfen hätten für eine Mehrheit der Israelis keine Rolle, dem Regierungschef sogar eher in die Karten gespielt, da er sich als Justizopfer habe darstellen können.

Indem er den Iran als „großen Feind“ aufgebaut habe, sei es Netanjahu zugleich gelungen, die Palästina-Frage zu marginalisieren, sagt Moshe Zimmermann. Inzwischen glaubten mehr als zwei Drittel der Bevölkerung nicht mehr, dass eine Zwei-Staaten-Lösung in Israel möglich sei. Für Netanjahu sei das ein großer Erfolg. mehr...