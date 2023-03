Zum Schutz der Haubenlerche: Katzenausgangsverbot in Südwalldorf

Das Landratsamt Rhein-Neckar hat entschieden: In Südwalldorf tritt zum 1. April ein Katzenausgangsverbot in Kraft. Katzenhalter dürfen ihre Tiere bis zum 31. August nur noch aus dem Haus lassen, wenn sie per GSP-Tracking nachweisen können, dass ihre Katze nicht im Schutzgebiet der Haubenlerche streunt. Oder wenn sie ihre Tiere an der Leine führen. Im vergangenen Jahr hatte die Schutzmaßnahme für sehr viele Schlagzeilen gesorgt. Rainer Volk fragt: Wieso die Aufregung? Denn das Problem sind nicht die Katzen.

Die Katze lässt das Mausen nicht Sollten der Regierungspräsidentin, dem Landrat oder dem Bürgermeister bei ihrem Aufritt vor den Medien heute die Worte fehlen, hier ein Tipp: „Brehms Tierleben, Band 1, „Die Säugetiere“. In der Ausgabe aus dem Jahr 1900 heißt es auf Seite 437: „Gewöhnlich nimmt man an, dass die Katze nicht erziehungsfähig sei, tut ihr damit aber großes Unrecht.“ Eingedenk der Erziehungsmethoden zu Kaisers Zeiten ist zu vermuten: Damals half man der Lernfähigkeit von felis domestica nach, indem es „was auf die Pfoten gab“. Bereits der Gedanke ist heutzutage strafbewehrt. Aber ein Umdenken bei Tiktok und YouTube sollte drin sein. Es gibt da ja schon Millionen blödsinnige Katzen-Videos. Ein paar Erklär-Szenen, die zeigen, wie das Vieh fünf Monate in den vier Wänden verbringen soll, ohne seine Notdurft auf der Couch zu verrichten oder beim ersten Aggressionsschub die Katzenmutti anzufallen – das wäre sinnvolle Digitalität. Wegen der Vogelschutz-Maßnahme werden die Krallen ausgefahren Alle Welt weiß, dass Katzen das Mausen nicht lassen können. Der heutige Tag verdeutlicht Katzenliebhabern wie -hassern jedoch: Auch Vögel sind in Gefahr, wenn der Stubentiger in der Natur seinen Instinkten freien Lauf lässt. Bei Amsel, Drossel, Fink und Star ist das wohl noch zu verkraften. Anders bei der Haubenlerche, die ihre Nester am Boden, in Böschungen und in Mauern aus Stein baut. In Südwalldorf half da selbst beste Tarnung nicht mehr: Im vergangenen Jahr gab es nur noch drei Brutpaare. Sie beschützte ein Zaun mit Warnhinweis und jenes Ausgangsverbot. Ein Online-Portal aus der Region meldete, dass „Katzen als Sündenböcke“ dastünden. Anderen bot die Maßnahme Gelegenheit, die Krallen auszufahren. Der Naturschutz-Experte der FDP in Baden-Württemberg erinnerte sich daran, dass das „F“ im Parteinamen für „frei“ steht und nannte das Katzenausgangsverbot „Irrsinn“. Mal schauen, ob die AfD heute laut faucht. Nicht die Katze ist das Problem, sondern der Mensch Zurück zur Haubenlerche: Ornithologen sagen, deren Problem sei die Tageszeit. Haubenlerchen-Eltern sind Frühaufsteher und lassen dann ihre Kleinen im Nest allein, um Würmer, Käfer oder Spinnen zu fangen, damit der Nachwuchs vor der Katze irgendwann die Flatter machen kann. Leider ist Morgenstund‘ aber unter Katzenbesitzern eher unbeliebt. Würden sie ihre Fellnasen morgens an einer Leine ausführen, die nicht länger als zwei Meter sein darf, bliebe deren wildlife-balance intakt und die Behörden hätten keinen Anlass, mit Zwangsgeld zu drohen. Wir lernen: Nicht die Katze ist das Problem, sondern der Mensch. Da es die Haubenlerche auch sonstwo immer schwerer hat, ist Südwalldorf deshalb à la longue wohl nur die Mutter aller Katzenausgangssperren. Und die Laune der Garfields auf diesem Planeten wird tendenziell schlechter.