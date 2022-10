Zum Rücktritt von Innenminister Roger Lewentz

per Mail teilen

Für viele ist es ein längst fälliger Schritt, für die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer ein herber Schlag. Der Rücktritt von Innenminister Roger Lewentz sei längst überfällig gewesen, meint Kommentator Mathias Zahn aus der SWR Redaktion Landespolitik.

Die Flutkatastrophe und ihre Aufarbeitung kann Lewentz nicht einfach aussitzen

Roger Lewentz galt lange als unantastbar. Affären und Rücktrittsforderungen überstand der SPD-Strippenzieher praktisch unbeschadet. Als erfolgreicher Wahlkämpfer wusste Lewentz, was die Menschen bewegt. Dieser Kompass ist ihm und der SPD mit der Flutkatastrophe abhandengekommen.

Diese lässt sich nämlich nicht aussitzen wie die Affären um den Nürburgring oder den Flughafen Hahn. 135 Menschen sind gestorben. Die größte Katastrophe in Rheinland-Pfalz. Das erfordert Demut. Doch Lewentz wirkte zuletzt abgehoben und zynisch.

Auf den dramatischen Polizeivideos aus der Flutnacht wollte er keine Katastrophe erkennen, weil dort keine Toten zu sehen seien. Lewentz beteuerte gestern, es tue ihm weh, als gefühlskalt und herzlos dargestellt zu werden.

Lewentz und Dreyer entschuldigen sich nicht

Zu einer Entschuldigung für persönliche Fehler und Fehleinschätzungen reichte es aber wieder nicht. Und Lewentz' Behauptung, es sei nichts vertuscht worden, wird noch zu belegen sein.

Nachdem der Innenminister als Schutzschild weg ist, wird sich die Opposition noch einmal verstärkt die Ministerpräsidentin vornehmen und nach Dreyers Verantwortung fragen.

Der Untersuchungsausschuss hat inzwischen Fehleinschätzungen und Versäumnisse auch auf Landesebene nachgewiesen. Doch auch Malu Dreyer ist Fragen nach einer Entschuldigung bisher ausgewichen. Auf mich wirkt sie dabei seltsam kalt. Ausgestanden ist das Thema für Dreyer nicht.

Ein seltener Einblick in das Innenleben der Ampel

Der Rücktritt hat noch eine zweite Dimension. Roger Lewentz ist SPD-Landeschef in Rheinland-Pfalz und will das erst einmal bleiben. Er wolle mit den Gremien sprechen, so Lewentz gestern. Schwer vorstellbar, dass er die Partei jetzt noch längerfristig führt.

Sein Rückzug als SPD-Chef wäre ein tiefer Einschnitt. Was Lewentz verkörpert, beschreibt Anne Spiegels interne Aussage nach der Flutkatastrophe sehr gut – die damalige Umweltministerin von den Grünen äußerte gegenüber Vertrauten schnell die Befürchtung, Lewentz könne versuchen ihr die Schuld in die Schuhe zu schieben.

Es war ein seltener Einblick in das Innenleben der Ampel. Lewentz war als Minister auch gefürchtet. Immer bereit, seine SPD und die Ministerpräsidentin mit harten Bandagen zu verteidigen.

Turbulente Tage bei der rheinland-pfälzischen SPD

Er bildete mit Malu Dreyer bisher das SPD-Tandem – sie die lächelnde Ministerpräsidentin, die für Stimmen sorgt – er der SPD-Chef und Machtgarant, der die Partei schlagkräftig hält und für Geschlossenheit sorgt.

Malu Dreyer hat bisher offengelassen, ob sie bei der nächsten Landtagswahl in dreieinhalb Jahren noch einmal antritt. Sollte der SPD-Vorsitz neu besetzt werden, wäre der oder die neue Vorsitzende automatisch Anwärter oder Anwärterin auf Dreyers Nachfolge.

Malu Dreyer müsste dann Farbe bekennen, wie sie sich ihre Zukunft vorstellt. Es sind ungewohnt turbulente Tage bei den erfolgsverwöhnten Sozialdemokraten in Rheinland-Pfalz. Und niemand weiß, was der Untersuchungsausschuss noch so alles zu Tage fördern wird.

"Das Verhalten von Lewentz hat die Landesregierung beschädigt"