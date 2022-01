Zum Holocaustgedenktag: Forschungsarchiv sammelt Biografien verfolgter Fußballspieler

In den vergangenen anderthalb Jahrzehnten hat sich im deutschen Profifußball ein Netzwerk der Erinnerungsarbeit etabliert. Fangruppen besuchen Gedenkstätten, verlegen Stolpersteine oder erinnern in Stadion-Choreografien an jüdische Mitglieder. Dabei können sie künftig auf eine Broschüre der Arolsen-Archive zurückgreifen: Darin porträtieren Forscher zwölf Fußballer, die in ihren Nationalteams zu den Besten zählten – und die dann von den Nazis verfolgt und ermordet wurden.

Biografien jüdischer Fußballer im Fokus Erich Gottschalk gilt in den 1930er Jahren als großes Fußballtalent. Doch nach der Machtübernahme der Nazis dürfen jüdische Spieler wie er nur noch in jüdischen Vereinen auflaufen. Als Kapitän führt Gottschalk Hakoah Bochum 1938 zur jüdischen Meisterschaft. Es ist die letzte dieser Art. Der Historiker Andreas Kahrs beschäftigt sich mit Biografien jüdischer Fußballer. Nach einjähriger Forschungsarbeit legt Kahrs seine Erkenntnisse nun in einer Publikation vor: „Fußballer im Fokus“. Herausgegeben von den Arolsen-Archiven, einem der größten Archive zu Opfern und Überlebenden des Nationalsozialismus. Andreas Kahrs sagt über seine Arbeit: „Dazu gehört natürlich, darauf zu blicken, welch großartigen Anteil zum Beispiel die jüdischen Spieler an der Entwicklung des Sports, sowohl bei ihren Vereinen, als auch für den Sport insgesamt haben.“ An Informationen über die Spieler zu gelangen, war nicht einfach Andreas Kahrs und seine Mitstreiter porträtieren zwölf Fußballer, die mitunter zu den Besten ihrer Nationalteams zählten, in Polen, Ungarn, in der Tschechoslowakei. Spieler, die von den Nazis verfolgt wurden: Der Bochumer Erich Gottschalk wurde in Lagern gedemütigt. Auf einem der „Todesmärsche“ gelang ihm die Flucht, doch seine Familie wurde ermordet. Bei anderen Fußballern war es für die Forscher schwerer, an Informationen zu gelangen. Häufig standen ihnen Häftlingskarteien oder Deportationslisten zur Verfügung; Dokumente der Täter, die man in einen größeren Kontext einbetten müsse, sagt Henning Borggräfe, verantwortlich für Forschung bei den Arolsen-Archiven. „Um sich umfassend mit der Person zu beschäftigen, kommt man nicht umhin, weitere Quellen hinzuzuziehen. Was tatsächlich sehr hilfreich ist und auch sehr gut funktioniert, ist, einfach selbst Online-Recherchen durchzuführen. Wenn man sich da zum Beispiel der Übersetzungsfunktion seines Browsers bedient, und oftmals auf polnischen, tschechischen oder italienischen Blogs unterwegs ist, ist es wirklich erstaunlich, wie viele Informationen man findet.“ so Borggräfe. Fangruppen und Vereine organisieren Veranstaltungen rund um den Holocaust-Gedenktag Auch in diesem Jahr organisieren Fangruppen und Vereine rund um den Holocaust-Gedenktag am 27. Januar Veranstaltungen. Die Arolsen-Archive formulieren in ihrer Broschüre „Fußballer im Fokus“ Ideen für Workshops und Projekttage. Andreas Kahrs wird sich weiter mit verfolgten jüdischen Fußballern beschäftigen, auch mit Erich Gottschalk. Demnächst soll in Bochum ein Platz nach ihm benannt werden. Fans und Schüler haben sich intensiv mit seinem Leben beschäftigt. Erich Gottschalk starb 1996, er wurde 90 Jahre alt.