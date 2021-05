„Es ist ein großes Konsum-Stimulierungspaket, wenn man sich die verschiedenen Elemente anschaut: Mehrwertsteuersenkung, Absenkung der EEG-Umlage, Kinderbonus — das zielt darauf, dass die Leute Geld ausgeben“, sagt Politikwissenschaftler Prof. Reinhard Loske, Präsident der Cusanus Hochschule für Gesellschaftsgestaltung in Bernkastel-Kues, in SWR2 am Morgen.

Nachhaltigkeit wurde berücksichtigt

Eigentlich sei die Grundphilosphie: Zurück in die Zeit davor so schnell wie möglich. „Wenn man es allerdings vergleicht mit den Konjunkturpaketen von 2008/2009, wo dem Staat nichts anderes eingefallen ist als Abrwrackprämien für voll funktionsfähige Autos zu geben oder sinnlose Straßenbauprogramme aufzulegen, dann kann man schon sagen, dass der zukunftsorientierte Anteil in diesem Paket wesentlich größer ist“, so Loske.

Konsum hat Vorrang

In der Bilanz sei das beschlossene Konjunkturpaket primär ein Konsum-Stimulierungsprogramm, sekundär ein Unternehmensentlastungsprogramm und erst tertiär ein wirkliches Zukunftsprogramm.

Mit einem Konjunkturpaket über 130 Milliarden Euro will die große Koalition Deutschland aus der schwersten Rezession der Nachkriegszeit herausholen.