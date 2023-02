Zukunft ohne Milch?

Milch ist ein Milliardengeschäft. Aber wie lange noch? Verbraucher kaufen immer weniger Milch und zunehmend Alternativen wie Hafermilch. Trotz hoher Preise. Wer profitiert davon?

Der kleine, aber wachsende Markt für pflanzliche Milchalternativen gilt als äußert vielversprechend - mit Milliarden-Potential. Aber welche Rolle spielen Klimaschutz, Tierschutz und Preis wirklich bei Kaufentscheidungen? Milchviehbetriebe suchen Alternativen, um nicht auf der Strecke zu bleiben. Konkurrenz für Kuh-Milch kommt aber nicht nur vom Haferfeld. Forscher und Firmen für naturidentische Milch aus dem Labor stehen schon in den Startlöchern.



Weitere Themen unserer Sendung:



Eine Menge Kühe im Stall und eine Menge Milch - aber was bleibt vom hohen Milchpreis hängen? Besuch in einem Milchviehbetrieb auf der schwäbischen Alb.Eine Reportage von Wolfgang Brauer.

Wer wirklich an der Milch verdient - und wie Milchviehbetriebe zwischen Preisdruck und Verbraucherwünschen bestehen können.Fragen an den Agrarmarktexperten Professor Dr. Jens-Peter Loy von der Universität Kiel.

Ein Eifel-Hof trotzt der Milch-Maschinerie: Auf dem Engelshof in Hetzerath setzt Landwirt David Engel auf eine eigene Molkerei. Die Verkaufsargumente: Tierwohl und klimafreundliche kurze Wege. Wie ist das wirtschaftlich zu stemmen?Ein Beitrag von Sebastian Grauer aus dem SWR Studio Trier.

Der Siegeszug von Hafermilch, Sojadrinks & Co: Pflanzenbasierte Alternativen zu Milch landen immer häufiger im Einkaufswagen, stehen in immer größeren Regalen und in den Produktpaletten von Start-ups, aber auch von großen Konzernen und genossenschaftlichen Molkereien. Eine Nische für wenige oder ein Markt mit Milliarden-Potential?Ein Beitrag von SWR Wirtschaftsredakteurin Stephanie Geißler.

Tierschutz, Klimaschutz oder Preis? Wir sprechen darüber, wie Verbraucherinnen und Verbraucher beim Einkaufen entscheiden und was das für den Markt heißt.Fragen an den Agrarökonomen und Experten für Nachhaltigkeit und Tierwohl Professor Dr. Achim Spiller von der Universität Göttingen.

Zukunft ohne Stall und Feld? Weltweit wollen Start-ups mit sogenannter naturidentischer Milch aus dem Bioreaktor die Märkte erobern - als tier- und klimafreundliche Alternative.SWR Wirtschaftsredakteurin Geli Hensolt stellt eine solche junge Firma vor und nimmt uns mit in ein Stuttgarter Forschungslabor, das bei der Idee vorne mit dabei ist.



