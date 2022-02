Zukunft aus Plastikmüll - Leonie Deimann und Marc Hellwing über ihren Traum vom größten Recyclingdorf der Welt

Spenden sammeln in der Fußgängerzone, für WWF, SOS-Kinderdörfer und andere große Hilfsorganisationen - damit fängt für Leonie Deimann, Marc Hellwing, Sebastian Keilholz und Erich Stieb in der Schulzeit alles an. Nach mehreren Jahren Fundraising gründen sie 2019 in Koblenz ihre eigene NGO: Project Wings.

Auf Sumatra bauen sie seither an einem Recyclingdorf aus Plastikmüll mit Arbeitsplätzen für knapp 50 Einheimische, einem Bildungszentrum mit digitalen Lernmöglichkeiten, Sportgelände und Permakulturgarten. Auf Dauer soll sich das Projekt selbst tragen. Die Gründer*innen beraten inzwischen auch andere nachhaltige Startups.

Project Wings möchte das Thema Umweltschutz gesellschaftsfähiger machen.



Jedes Projekt ist darauf ausgerichtet, ein sich selbst tragendes System zu hinterlassen, das von den Einheimischen geleitet wird.



Durch dieses einzigartige Konzept entsteht das größte Recyclingdorf der Welt.



Project Wings steht für gemeinsame Kommunikation, authentisches Auftreten, transparente Projektgestaltung und innovative Ideen.

Erich mit Kindern der Green Class -Umweltklasse aus Sumatra (2019) Project Wings

