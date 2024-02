Zuhause wartet die demente Freundin - die Autorin Martina Bergmann

per Mail teilen

Martina Bergmann ist heute 41 Jahre alt und Buchhändlerin.

Sie lebt in einer kleinen Stadt bei Gütersloh und pflegt bei sich zu Hause ihre Freundin. Die 82-jährige Martha (geänderter Name) ist dement und hat Pflegestufe drei. Verwandt sind die beiden nicht und doch so eine Art Zweierfamilie. Über die schönen und schwierigen Momente dieses Zusammenlebens hat Martina Bergmann ein Buch geschrieben: Mein Leben mit Martha.

Roman - Martina Bergmann Mein Leben mit Martha Verlag: Eisele eBooks ISBN: 978-3961610532

