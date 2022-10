Zu wenig Therapieplätze – Seelisch in Not ohne Hilfe

Von Maria Sandig

Wer in seelischer Not ist und therapeutische Unterstützung sucht, braucht einen langen Atem. Das bestätigen nicht nur Statistiken. Autorin Maria Sandig hat in einer psychischen Krise selbst mehr als ein Jahr auf einen Therapieplatz gewartet. Nach dieser schwersten Zeit in ihrem Leben fragte sie sich: Wie geht es anderen in so einer Lage? Sie trifft Menschen mit mentalen Problemen, die schon lange nach Hilfe suchen und sich alleine gelassen fühlen. Manche haben in ihrer Not Wege gefunden, sich selbst zu helfen.