Zu spät? Die letzten NS-Prozesse und die mangelhafte Aufarbeitung der NS-Verbrechen

Die deutsche Justiz hat die NS-Verbrechen ignoriert und aktiv hintertrieben, sagt Anwalt Mehmet Daimagüler, der in Prozessen oft Opfer rechter Gewalt vertritt. Er kritisiert in seinem Buch „Das rechte Recht“, dass NS-Verbrecher nach dem Krieg häufig ohne Gerichtsverfahren weiterlebten oder amnestiert wurden. Die letzten NS-Prozesse seien für die Überlebenden und ihre Angehörigen wichtig, so Daimagüler, denn in Zeiten eines wachsenden Rassismus und Antisemitismus werde noch einmal dokumentiert, was geschehen ist.

„Das rechte Recht. Die deutsche Justiz und ihre Auseinandersetzung mit alten und neuen Nazis“ von Mehmet Gürcan Daimagüler und Ernst von Münchhausen Pressestelle Penguin Random House Verlagsgruppe Das rechte Recht Die deutsche Justiz und ihre Auseinandersetzung mit alten und neuen Nazis Genre: Recht Verlag: Penguin Random House Verlagsgruppe ISBN: 978-3-89667-660-3