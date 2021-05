per Mail teilen

Das große Konjunkturpaket von Schwarzrot bremst die Automobilindustrie heftig aus: Kaufprämien nur für Hybrid- und E-Autos; nichts für Diesel und Benziner. Und bei den beliebten SUV soll die Kfz-Steuer erhöht werden. Das hatte man sich in Untertürkheim, München, Ingolstadt und Wolfsburg sicher anders vorgestellt. Dazu kommt: Jede Tankstelle muss bald auch eine E-Säule vorweisen und der öffentliche Personen-Nahverkehr wird ebenfalls bedacht. Bringt uns die Corona-Krise der von manchen gefürchteten „Öko-Diktatur“ doch näher?

„Nettes“ Konjunkturpaket

Die Autohersteller*innen versuchten sich als gute Verlierer*innen. Daimler lobte das Paket als „guten Kompromiss.“ Das ist wie wenn man auf die Frage: „Und, wie war dein Date?“ antwortet: „Nett“.

Die Autohändler*innen sagten wenigstens gleich offen, dass sie sauer sind. Stehen bei ihnen doch Neuwagen im Wert von mehreren Milliarden Euro herum. Sie bezweifeln, ob die nun reißenden Absatz finden, nur wegen drei Prozent weniger Mehrwertsteuer – und wahrscheinlich haben sie damit auch recht.

Auch die oberste Autolobbyistin, die ehemalige Staatssekretärin Hildegard Müller äußerte sich enttäuscht. Für sie ist es eine besondere Niederlage, dass es keine Kaufprämie für alle Autos gibt.

Carla Reemtsma, Fridays for Future: Konjunkturpaket ist „eine verpasste Chance“

Hat die Autolobby versagt?

Erst vor wenigen Monaten wurde sie an die Spitze des Verbandes der Autoindustrie gewählt. Große Hoffnungen wurden in sie gesetzt — trägt sie doch den Beinamen „Merkel-Vertraute“. Aber diese Nähe hat diesmal nichts genützt. Autos werden in diesem Land nicht anders behandelt als Socken und Waschmaschinen.

Interessanterweise war es besonders die SPD, die eine Prämie für alle Autos – also auch Diesel und Benziner — verhindert hat. Die Partei also, die doch eigentlich jahrzehntelang den Mann am Band, die Frau in der Endkontrolle vertreten hat. Mit wohl kaum einer anderen Entscheidung haben die Sozialdemokrat*innen deutlicher gemacht, dass sie keine Arbeiter*innenpartei mehr sind.

SPD als Umweltpartei?

Was aber dann? Eine Umweltpartei? Denn immerhin sind ja saftige Prämien für Elektroautos in dem Paket enthalten. Selbst wenn man bei der Umweltbilanz der E-Autos ein Auge zudrückt, von einer Elektroprämie haben die deutschen Autohersteller*innen so wenig wie ein*e Teenager*in von einem Rollatorgutschein. Sie haben einfach zu wenige im Angebot.

Jetzt rächt sich erneut, dass die deutsche Industrie die Wende zur Elektromobilität so dusselig angestellt hat wie ein Elefant beim Walzerschritt. Wundert es da noch jemanden, dass die Aktie von Tesla zulegte, BMW und Daimler aber nicht?

Aber ist es denn jetzt richtig, die Autoindustrie im Regen stehen zu lassen? Immerhin hängen über eine Million Arbeitsplätze davon ab. Sie ist unsere Schlüsselindustrie, wie es so schön heißt. Also das, was Hollywood für Los Angeles oder der Tourismus für Österreich ist.

Schlüsselindustrie auf der schiefen Bahn

Autos made in Germany, auf die wir jahrelang stolz waren, haben an Glanz verloren. Nach dem Dieselskandal und dem grünen Mantel, den sich inzwischen fast jede Partei umhängt, fehlt eine starke Autolobby. Mercedes & Co sind zu einem Verwandten geworden, den man nur noch ungerne einlädt, weil er mal auf die schiefe Bahn geraten ist.

Klar hat die Autoindustrie Fehler gemacht und eine Abwrackprämie mag nicht das richtige Mittel zu ihrer Rettung sein. Aber unser Wohlstand hängt immer noch von vier Rädern ab. Das sollten wir nicht vergessen.