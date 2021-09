„Unser Thema ist das Gedenken an die vielen zivilen Opfer durch Bombardements in Wohngebieten“, sagt Eva Maria Fischer von Handicap International zu der Einweihung des temporären „Mahnmals für die unbekannten Zivilistinnen und Zivilisten“ in Berlin vor dem Brandenburger Tor.

Ziel muss sein, das Leiden der Zivilisten in den Vordergrund zu rücken. Die Frage der aktuellen Diskussion ist dabei vor allem, wie können militärische Praktiken so geändert werden, dass die Zivilbevölkerung nicht mehr im Zentrum der Angriffe stehen. Politischen Aktionen sieht Fischer dabei optimistisch entgegen: viele Politikerinnen und Politiker hätten sich bereit erklärt, bei dem einmaligen Event mit an der Seite der Initiatoren zu stehen, sagt sie gegenüber SWR2.