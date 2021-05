Das bundesweit erste Amt einer Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung

Mit einer „Politik des Gehörtwerdens“ die Bürger*innen „wieder stärker an die Politik heranführen“, das wollte Winfried Kretschmann, als er 2011 in Baden-Württemberg an die Macht kam. Und er schuf damals das bundesweit erste Amt einer Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung. Zehn Jahre war Gisela Erler Staatsrätin, nun scheidet sie aus dem Amt.

Das Amt der Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung sei infolge der Konflikte um Stuttgart21 entstanden, sagt Gisela Erler. Wenn Bürger*innen demonstrierten und protestierten, sei immer die Frage: „Wie bildet sich das im Regierungshandeln ab.“ Die Bürger*innen in die Entscheidungsprozesse hereinholen und mit ihnen zusammen überlegen, was man ändern kann, das sei der neue Ansatz für mehr Bürgerbeteiligung in Baden-Württemberg.

Die Bürger*innen müssen spüren, dass man ihre Argumente aufnimmt

Dafür seien viele Formen in den letzten zehn Jahren entwickelt worden. Ein Beispiel sei das Bürgerforum in der Debatte um Sanierung und Umbau der Stuttgarter Oper. In solchen Foren der Bürgerbeteiligung ließe sich nicht alles umsetzen, was Bürger*innen kritisch in die Entscheidungsprozesse einbringen, sagt Gisela Erler.

Aber die Bürger*innen müssten spüren, dass man ihre Argumente aufnimmt. Das Wichtigste bei der Einbindung sei die Haltung der Verwaltung und der Entscheider in der Politik. Wer nicht wirklich zuhören möchte und nicht bereit sei, irgendetwas aufzunehmen, der mache keine wirkliche Bürgerbeteiligung, meint Gisela Erler.