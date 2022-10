Wie ergeht es Geflüchteten aus der Ukraine in Deutschland, welche Sehnsüchte, Wünsche und Ängste haben sie? Ein ZDF-Filmprojekt hat Regisseurinnen, Kameraleute und Darsteller aus der Ukraine zusammengebracht, die sich in Deutschland aufhalten – manche seit vielen Jahren, andere erst wenige Wochen. Für „Himmel und Erde“ erzählen sie in fünf überraschend zuversichtlichen Geschichten, was sie bewegt.

Der Krieg ist, was die Geschichten verbindet

Eins ist klar: ohne den russischen Überfall auf die Ukraine gäbe es diese fünf Episoden unter dem Titel „Himmel und Erde“ nicht. Der Krieg ist der gemeinsame Nenner der Geschichten, die ansonsten unverbunden bleiben und auch von fünf mehr oder weniger unterschiedlichen Teams realisiert wurden.

Sie erzählen von Ukrainerinnen und Ukrainern in Berlin. Da ist Olja, die in einer netten WG untergekommen ist. Sie isoliert sich die meiste Zeit in ihrem Zimmer, aber die Mitbewohnerinnen versuchen, sie mit Scharade und Brettspielen abzulenken.

Als sie per Videoschalte auch ihren Freund Petja in Kiew einbeziehen wollen, wird aus einem harmlosen Geständnisspiel schnell Ernst: „Was, wenn du nur noch einen Tag zu leben hättest?“

Die Figuren bleiben Skizzen

Anders ist es bei dem Architekten Nestor. Er lebt schon länger in Berlin mit seiner deutschen Freundin, ist erfolgreich, ein sanfter Typ. Aber er fühlt sich verpflichtet, seinen Eltern in der Ukraine irgendwie zu Hilfe zu eilen. Und sei es als Soldat mit einer gebrauchten Schutzweste.

Die Figuren in den knapp 20minütigen Folgen sind einfach umrissene Skizzen. Sie schildern eher bestimmte Gefühlslagen zum Krieg und zur Flucht als dass sie ein echtes Eigenleben entwickeln könnten.

Unterschiedliche Einstellungen und Lebenswege

Aber die dargestellten Menschen stehen auch für spezielle Formen der Begegnung mit der Gesellschaft in Deutschland. Aus Kindersicht erzählt ein Film von der cleveren Vika, die mit ihrer Oma zum Sozialamt geht und dort Freundschaft mit der Sachbearbeiterin schließt.

Die Schwestern Nika und Jaroslava, beide Anfang 20, reagieren sehr unterschiedlich: die eine will am liebsten sofort wieder zurück, die andere fühlt sich in Berlin sehr wohl. Auch wenn sie dabei versuchen muss, auf noch so problematische Aussagen freundlich zu reagieren.

Filmmachende aus der Ukraine bekommen eine Stimme

In erster Linie muss man bei diesem Projekt ZDF Neo loben, den ukrainischen Filmemacherinnen und Filmemachern eine Stimme gegeben zu haben. Und zwar offenbar ohne redaktionell zu enge Vorgaben. In den Filmen wird viel ukrainisch gesprochen, mit deutschen Untertiteln, was Authentizität und einen direkten Zugang vermittelt. Die Namen im Vorspann sind auch auf kyrillisch geschrieben.

Einige der Beteiligten leben schon seit vielen Jahren in Deutschland, in den letzten Monaten haben sie vor allen Dingen Demos und Hilfstransporte organisiert. Andere sind erst vor Wochen hierher geflohen.

Das Ergebnis sind zwar emotional eher einfach gestrickte Filme, bemerkenswert ist aber die ruhige Zuversicht, sich vom Krieg nicht kleinkriegen zu lassen. Die strahlen tatsächlich alle Episoden aus und sie kehren gleichzeitig die Angst und die Unsicherheit, was wohl aus Familie, Freunden und dem eigenen Land werden wird, nicht unter den Teppich.