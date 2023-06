Zarte Schönheiten in Gefahr – Der Schriftsteller Peter Henning über seine lebenslange Liebe zu Schmetterlingen

Moderation: Carmen Schmalfeldt

Redaktion: Martina Kögl

Der Anblick eines Schwalbenschwanzes und der Flügelschlag eines Tagpfauenauges sind in Peter Hennings Kindheit Auslöser für eine permanente, unrettbare, unheilbare Verliebtheit. So beschreibt der Schriftsteller seine Faszination für Schmetterlinge, die er seither sammelt, züchtet, erforscht und literarisiert. In beinahe jedem seiner dreizehn Romane tauchen Exemplare auf. Ein Jahr hat er ganz den Schmetterlingen gewidmet: Auf einer Europareise hat er den Falschen Apollo, Isabellaspinner, Baumweißlinge und Gelbe Bären in ihrem natürlichen Lebensraum besucht und den Zauber dieser Zusammentreffen beschrieben. Zuhause züchtet er Falternachwuchs in seiner Wohnung und ist froh um Gleichgesinnte, die er mit seiner Leidenschaft berühren kann. (SWR 2022)