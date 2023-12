XYZ – die Trilogie: Das Y

Sonntagsfeuilleton mit Nicole Dantrimont.

Wer X sagt, muss auch Y und Z sagen: Zum Jahreswechsel widmet die Matinee den letzten drei Buchstaben des Alphabets je eine Sendung. Heute: das Y



Das "Y" spielt in der deutschen Sprache keine große Rolle. Mit einer Häufigkeit von 0,04 Prozent in deutschsprachigen Texten ist es nach Q und X der drittseltenste Buchstabe. Und: es ist eine Art Grenzgänger: Nicht nur, weil es aus dem altgriechischen zu uns gekommen ist und hauptsächlich in Fremdworten vorkommt, sondern auch weil es so einzigartig schillert zwischen Vokal und Konsonant. Am letzten Tag des Jahres feiert die Matinee den vorletzten Buchstaben unseres Alphabets. Denn: Das Y hat erstaunlich viele Facetten.



Wir punkten mit dem Ypsilon beim Scrabble, sprechen über die Migrationsgeschichte des gegabelten Buchstabens und hören von der Generation Y. Wir erinnern uns an das legendäre Yps-Heft mit all seinen seltsamen Gimmicks, entschlüsseln das Y-Chromosom und analysieren die Vorteile des "Y" als Grundriss. Wir treffen Yaks auf der Weide und die Schriftstellerin Ulrike Draesner erzählt exklusiv für die Matinee ihre Version von "Herkules am Scheideweg".



Gäste der Sendung sind die Autorin und Übersetzerin Marie-Luise Knott, der Molekularbiologe Prof. Frank Edenhofer und der Schwarzwälder Yak-Züchter Stephan Dold.



Redaktion: Georg Brandl

Musik: Almut Ochsmann