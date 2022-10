Würmer und Maden in der Bratpfanne – Ein Meisterkochkurs in Iserlohn

Von Anja Kempe

Kellerasseln und sogar die Würmer aus der Mülltonne sind essbar, der Meinung ist Stefan Lunkenheimer. Der Meisterkoch sieht einen Hype kommen und bietet als einer der ersten entsprechende Kochkurse an. Man kann lernen, die Kriechlinge zu dünsten und zu braten, und dann zu verzehren, beispielsweise Kartoffelpüree mit krossen Käferlarven. Von überall kommen die Teilnehmer in die Gründerzeitvilla am Stadtrand von Iserlohn. Auch ein Foodhunter ist dabei. Er will testen, ob in naher Zukunft Würmer und Fluginsekten in Großküchen verarbeitet werden könnten, z. B. in Seniorenheimen. (SWR 2020)