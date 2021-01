Moderation: Patrick Batarilo

Redaktion: Nadja Odeh

Krisenzeiten sind Heldenzeiten. Die Sehnsucht nach rettenden Vorbildern ist groß. Ein Umstand, der besonders Rechtspopulisten in die Hände spielt, warnt Christoph Giesa. Engagiert in Demokratiebildung hat er ein neues Buch geschrieben. Echte Helden - Falsche Helden - Was Demokraten gegen Populisten stark macht, lautet der Titel. "Wir müssen das Heroische für die demokratische Mitte zurückgewinnen", so der Publizist. Aber sind Heldentum und Demokratie überhaupt vereinbar? Und wenn ja, wie müsste dieses demokratische Heldentum im 21. Jahrhundert aussehen?









Musiktitel



Homecoming heroes

The Head And The Heart

CD: Let's be still



Things I do when I'm alone

Melby

CD: Things I do when I'm alone



Intelligentle

Helgi Jónsson

CD: Intelligentle



Holding on

Anna Ternheim

CD: All the way to Rio



Slow rise

Jazzanova feat. David Lemaitre

CD: The pool