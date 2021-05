Sonntagsfeuilleton mit Nicole Dantrimont.

"Reden ist Silber, Schweigen ist Gold!" Das sagt sich so leicht. Scheint aber in unserer lauthalsigen Medien- und Konsumgesellschaft ziemlich an der Wirklichkeit vorbeizugehen. Denn in Zeiten von Talkshows, Laberpodcasts und Social-Media-Gewittern sind Zurückhaltung und Verschwiegenheit eher seltene Tugenden. Die SWR2 Matinee bricht eine Lanze fürs Schweigen und die subtileren Töne, denn auch die können vielsagend und bereichernd sein.



Wir lauschen hinein in die medialen Sprechblasen und fragen, wo man vielleicht besser mal schweigen sollte. Wir nehmen Teil an einem historischen Schweigemarsch und erfahren wie und warum die Rose zum Symbol der Verschwiegenheit wurde. Wir besuchen die größte Freimaurerloge in Deutschland, betrachten die Kunst der Pantomime, die auch ohne Worte sehr beredt sein kann, und fragen, was es auf sich hat mit dem Klischee der schweigsamen Finnen.



Gesprächspartner*innen der Sendung sind die Literatur- und Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann, über unterschiedliche Formen des Schweigens, der ehemalige Bundesrichter Thomas Fischer, über Schweigepflicht und Recht auf Schweigen als Errungenschaften unseres Rechtssystems, und der Journalist und Filmemacher Torsten Körner, Autor der Interviewreihe "Doktor Körners gesammeltes Schweigen".



Redaktion: Georg Brandl

Musik: Kerstin Unseld