World Press Photo 2022: „Kamloops Residential School“ erinnert an Opfer des Kolonialismus

per Mail teilen

Aus 64.823 eingereichten Bildern von über 4000 Fotograf*innen wurde heute, am 7. April 2022, eine Gewinnerin gekürt: Mit ihrem Foto „Kamloops Residential School“ glückte der Kanadierin Amber Bracken für die New York Times das Pressefoto des Jahres.

Amber Bracken, Canada, for The New York Times: Kamloops Residential School Amber Bracken, Canada, for The New York Times

Hinter dem Foto von Amber Bracken steckt Kolonialgeschichte

Aufgenommen am 19. Juni 2021 zeigt das Foto rote Kleider, die an Kreuzen hängen. Sie erinnern an Kinder, die in den Internatsschulen für nordamerikanische Indigene ihr Leben ließen. Die Einrichtungen, die vor allem im 19. Jahrhundert weit verbreitet waren, fungierten als eine eine Art Umerziehungscamp für indigene Kinder. Sie sollten dort den „Weißen“ angeglichen werden.

Rund 4.100 der circa 150.000 Schüler*innen, die von Staats wegen ihren Familien entrissen wurden, starben. Ihnen wurde verboten, ihre Sprache zu sprechen und es kam nicht selten zu körperlichem Missbrauch. Die kanadische Kamloops Residential School ist eine dieser Einrichtungen, an deren Opfer Amber Bracken mit diesem Foto gedenken möchte.

Der Preis für die Foto-Story des Jahres geht an Matthew Abbott

Matthew Abbott, Australia, for National Geographic / Panos Pictures: Saving Forests with Fire Matthew Abbott, Australia, for National Geographic / Panos Pictures

Seit tausenden von Jahren nutzen indigene Australier*innen strategische Feuer, um ihre Umwelt zu beschützen. Die Nawarddeken sind die traditionellen Besitzer des West Arnhem Land, im Norden Australiens. Sie sehen Feuer als Möglichkeit, ihr Land zu verjüngen und zu erneuern – sie nutzen es gezielt als Werkzeug, um ihr rund 1,4 Millionen Hektar großes Land zu verwalten.

Fotograf Matthew Abbott lebte einst im West Arnhem Land und wurde dort in die Gemeinschaft aufgenommen. Er wollte den Umgang der Ranger mit Feuern im Kontext der Klimakrise und der verheerenden Waldbrände Australiens der vergangenen Jahre aufzeigen. Für seine Fotoserie erhält er den World Photo Series Award.

„Amazonian Dystopia“ gewinnt den World Press Photo Award für Langzeitprojekte

Lalo de Almeida, Brazil, for Folha de São Paulo/ Panos Pictures: Amazonian Dystopia Lalo de Almeida, Brazil, for Folha de São Paulo/ Panos Pictures

Der Regenwald im Amazonas ist mit zahlreichen Bedrohungen konfrontiert: Abholzung, infrastrukturelle Probleme und Ausbeutung natürlicher Ressourcen wurden unter der Politik von Jair Bolsonaro immer mehr. Die Fotostrecke des brasilianischen Fotografen Lalo de Almeida zeigt auf, wie die Zerstörung seit dem Jahr 2019 immer schneller foranschritt.

Open Format: Video „Blood is a Seed“ von Isadora Romero

Isadora Romero, Ecuador: Blood is a Seed Isadora Romero, Ecuador

Das Video der ecuadorianischen Künstlerin Isadora Romero handelt vom Dorf Une in Kolumbien. Romero entdeckt darin ihre eigene Familiengeschichte im Kontext von gezwungener Migration, Kolonialisierung und dem fortschreitenden Verlust von ihrer eigenen Ahnengeschichte.

Alle Preise des World Press Photo Awards sind mit 1.000 Dollar dotiert. In einer weltweiten Tour gibt es außerdem eine Ausstellung zu den Gewinnerbildern: Am 15. April startet diese in De Nieuwe Kerk in Amsterdam, wo auch die regionalen Gewinner ausgestellt werden, die bereits im vergangenen Monat bekanntgegeben wurden.

Ukraine-Serie gewinnt beim Regionen-Wettbewerb in Europa

Gewinner beim „World Press Photo Award“ in der Regionalkategorie Europa: Die Bilder des französischen Fotografen Guillaume Herbaut zeigen den Krieg in der Ostukraine und die Besetzung der Krim durch Russland seit 2013. Word Press Photo Award / Guillaume Herbaut

Schon am 24. März sind Aufnahmen zum Ukraine-Konflikt beim Regionen-Wettbewerb „World Press Photo“ als beste Pressebilder Europas ausgezeichnet worden: Die Bilder des französischen Fotografen Guillaume Herbaut von der Agentur VU zeigen den Ukraine-Konflikt schon vor Ausbruch des Krieges. Sie dokumentieren die Spannungen und Kämpfe in der Ukraine von 2013 bis 2021 sowie die Besetzung der Krim durch Russland und den Krieg in der Ostukraine.