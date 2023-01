Workshop beim SWR Podcast-Festival: Zwei Mikros, ein Gast und los geht’s?

per Mail teilen

Die Produktion eines Podcasts ist schwieriger als gedacht – zumindest dann, wenn er gut werden soll. Um da etwas Hilfestellung zu geben, organisierte der SWR während des Mannheimer SWR Podcast-Festivals zusammen mit der Popakademie Workshops für angehende Podcaster*innen.

Das große Ziel: ein eigener Podcast

In einem kleinen Arbeitsraum der Popakademie Mannheim sitzt eine Gruppe von jungen Leuten um einen Tisch. Alle haben Mikrofone vor sich stehen und Kopfhörer auf. Hörfunktechniker erklären ihnen die Aufnahmegeräte. Jetzt geht es in die Praxis, erklärt Workshop-Teilnehmer Joshua: „Wie spricht man überhaupt in ein Mikro? Wieviel Abstand muss man halten? Wie muss man mit seiner Stimme arbeiten? Und das wollen wir jetzt mal testen.“

Und dann kann es losgehen. Joshua verzichtet auf Notizen und versucht, das Intro frei zu sprechen. Er kommt von der Uni Heidelberg. Genauso wie seine Kommilitoninnen Maja und Emilie arbeitet er für die Studierendenzeitung „Ruprecht“. Die drei haben sich für den Workshop beworben, weil sie einen Podcast anlässlich des ersten Jahrestages des Amoklaufs an ihrer Uni produzieren möchten.

Ausprobieren geht über studieren: Junge Leute testen ihre Podcast-Kompetenzen SWR Uwe Riehm

Von ersten Ideen bis hin zu konkreten Formatvorstellungen

Katharina bespricht mit den übrigen Workshop-Teilnehmenden noch die genaue Formulierung für das Intro. Sie arbeitet an einer Volkshochschule und möchte sich hier Inspirationen für die Podcast-Produktion holen.

In einer weiteren Gruppe sitzen vor allem Studierende aus der Popakademie Mannheim zusammen. Sie sind schon mitten in der Aufnahme und diskutieren über die Künstler*innen-Auswahl bei Musik-Festivals.

Lori ist Solokünstlerin und macht Deutschen Pop. Sie hat sich für den Podcast-Workshop beworben, weil sie schon ganz konkrete Pläne hat. Sie spielt mit dem Gedanken, einen eigenen Podcast ins Leben zu rufen, basierend auf einem YouTube-Format, das sie im vergangenen Jahr gestartet hat. „Ich dachte, ich schaue mir das mal genauer an, inwiefern das realistisch ist, und was ich da so machen kann.“

Redakteure vom SWR Podcast Lab beim Festival: Wie war die erste Ausgabe? Chris Eckardt: „Die Premiere des SWR Podcast-Festivals war einfach überwältigend! Die SWR2 Podcasts „Sprechen wir über Mord?!“ und „SWR2 Wissen“ traten jeweils vor annähernd vollbesetzten Sälen in der Mannheimer Alten Feuerwache auf, wobei die Stimmung immer sehr ausgelassen war. Live-Podcasts bieten diese einmalige Möglichkeit, die Dynamik der Hosts – ob bei Holger Schmidt und Thomas Fischer oder bei Ralf Caspary und Bob Blume – ganz unmittelbar zu erleben. Das sorgte für viele Lacher und ein sehr glückliches Publikum. Chris Eckardt und Julia Nestlen bei ihrem Workshop SWR Neben den anderen, ganz großartigen Podcasts auf dem Festival war der zweitägige Podcast-Workshop an der Popakademie ein Highlight! Von Studierenden organisiert mit einer hoch-motivierten Teilnehmendengruppe, wurde dabei von Grundlagen, über Formatentwicklung, über Storytelling, bis zur Produktion am Mikrofon alles erarbeitet. Wir waren zusammen mit SWR-Kollegen von DasDing, von der Technik und vom Distributionsmanagement am Start und es hat unendlich Spaß gemacht!“ Jakob Baumer: „Als Leiter eines Workshops beim SWR Podcast Festival fand ich es extrem beeindruckend, mit welchem Engagement und Ideenreichtum die Teilnehmer*innen das Thema Podcast-Konzeption und Storytelling angegangen sind. Foto: Uwe Riehm Die extreme Motivation und Kreativität spricht für eine aufregende Zukunft von Audio-Formaten und großer Energie in der ganzen Branche – und für viele Wiederholungen des SWR Podcast-Festivals!“

Kennenlernen von Technik und Techniken für einen guten Start in die Podcast-Creation. SWR Uwe Riehm

„Laber-Podcasts“ stehen hoch im Kurs

Carina hat sogar bereits ihren eigenen Podcast, in dem sie mit einer Freundin über Gott und die Welt spricht. „Laber-Podcast“ nennt sie das selbst – und das ist inzwischen auch die gängige Bezeichnung für dieses beliebte Genre. Auch bei Florian stehen solche Podcasts ganz oben auf der Favoritenliste: „Gemischtes Hack“ von Felix Lobrecht und Tommi Schmitt höre er wöchentlich, aber auch True-Crime-Podcasts wie den Frauke Liebs finde er sehr spannend.

Mitorganisiert hat diesen Workshop Sonja Urmann. Sie studiert an der Popakademie Mannheim Musikbusiness und weiß, dass man heute auch in der Musikbranche kaum mehr an Podcasts vorbeikommt: Sie denkt das Medium aus der Perspektive der Musikindustrie und fragt, wie sie Podcasts für ihre Künstler*innen gewinnbringend einsetzen kann.

Urmann ist begeistert von der guten Resonanz auf das Workshop-Angebot im Rahmen des ersten SWR Podcast-Festivals in Mannheim. Auch Georg-Maximilian Bielfeldt aus der SWR Abteilung Technik und Produktion freut sich darüber, dass der Podcast-Workshop so gut ankommt: Er hoffe, dass die Teilnehmer*innen viele neue Eindrücke mit nach Hause nehmen und vielleicht den nächsten großen Podcast produzieren.